L'entraîneur n'est pas le seul problème : Anderlecht met tout en oeuvre pour résoudre un autre souci récurrent

Anderlecht est dans le dur en ce début de saison. Et ce n'est pas l'état du terrain qui aidera à faire revenir le jeu réclamé par le Lotto Park.

Pour un club qui a changé son slogan en "Noblesse oblige", la pelouse du Lotto Park fait peine à voir. Dimanche, le gardien de Charleroi Mohamed Koné a même déclaré qu'il n'avait jamais vu de tels terrains en Ligue 2 française.

Le problème n'est pas neuf : la saison passée, Anderlecht avait déjà dû composer avec un terrain tout sauf favorable pour la pratique d'un football léché. La situation s'était améliorée pour les Playoffs. Avant de refaire parler d'elle récemment.

Le calendrier n'aide pas : la Coupe d'Europe est de retour, les Mauves disputent ainsi quatre matchs d'affilée à domicile en l'espace de 11 jours. Comme l'explique Het Nieuwsblad, ce n'est cette fois plus une bactérie qui est à l'origine de la détérioration de la pelouse.

Le terrain souffre à nouveau

Le quotidien avance que la couche supérieure a été excavée et la pelouse réensemencée, mais que la nouvelle herbe n’a pas eu le temps de s’enraciner suffisamment profondément en raison de la trop courte trêve estivale.

Anderlecht et ses jardiniers sont toutefois sur le pied de grue pour rendre la surface praticable : le terrain a encore été ressemé après le match contre Charleroi, les caissons lumineux pour accélérer le processus de croissance sont utilisés encore plus intensément et l'eau employée est désormais filtrée pour que l'acidité reste constante.