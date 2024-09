Malines rassure sur l'état de Daam Foulon, sorti sur civière après un choc très violent

Le KV Malines s'est offert un grand bol d'air en bas de classement en battant le Cercle de Bruges. Les Malinois remontent ainsi à la 9e place de Pro League.

Lors de cette rencontre, Malines a ouvert le score via Daam Foulon. Le défenseur s'est jeté pour reprendre un centre, puis s'est heurté au gardien du Cercle, Warleson.

Au vu de la violence du choc, l'inquiétude était présente. Foulon a perdu connaissance pendant un court instant. Il a été emmené sur civière.

Le KV Malines, sur ses réseaux sociaux, a publié des informations concernant l'état du joueur. Cela ne semble, finalement, pas trop grave pour lui. Il souffre néanmoins d'une commotion cérébrale.

"Daam a subi une grave commotion cérébrale à la suite de son but. Aucune blessure permanente ou fracture n'a été constatée. Après une nuit à l'hôpital, Foulon est rentré chez lui aujourd'hui", écrit le communiqué.

Nieuws over onze 𝐅𝐨𝐮𝐥𝐢𝐧𝐡𝐨 🏥



Daam houdt een zware hersenschudding over aan zijn doelpunt. Er zijn geen blijvende letsels of breuken vastgesteld. Na een nachtje in het ziekenhuis keert Foulon vandaag terug naar huis.



Veel beterschap, Daam! 👊#mijnclubonzedroom pic.twitter.com/qQzkNFbi9M