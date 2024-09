Encore plusieurs absences, mais un retour attendu dans le groupe d'Anderlecht pour affronter Ferencvaros en Europa League

David Hubert sera encore privé de quelques joueurs pour affronter Ferencvaros. Cependant, l'un d'eux pourrait faire son retour, et déjà jouer un rôle important.

Si le fond de jeu d'Anderlecht pouvait grandement être critiqué, depuis la saison dernière, Brian Riemer n'a pas été épargné par les blessures, en ce début de saison.

En toute fin de mandat, l'entraîneur danois était notamment privé de Jan Vertonghen et Thorgan Hazard, qui ne sont pas encore sur le retour, ainsi que de Luis Vazquez et d'autres.

Une situation à laquelle doit aussi faire face son remplaçant intérimaire, David Hubert, qui devra faire en sorte que le Sporting d'Anderlecht ne se rate pas face à Ferencvaros, ce mercredi en Europa League.

Anderlecht sans Augustinsson, mais peut-être avec Dreyer contre Ferencvaros

Ce mardi, lors du dernier entraînement collectif, deux titulaires habituels manquaient encore à l'appel, selon les dires de nos confrères du Soir. Ludwig Augustinsson, pas encore remis de son choc subi à la tête, et Anders Dreyer, qui souffre du genou.

Si le Suédois suivra la rencontre depuis les tribunes, Anders Dreyer pourrait tout de même faire son retour dans le groupe et prendre place sur le banc. Le week-end dernier, face à Charleroi, Francis Amuzu et Luis Vazquez avaient fait leur retour dans le noyau et étaient montés au jeu.