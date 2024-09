L'autre dur constat à Anderlecht : "la source de Neerpede s'est-elle tarie ?"

Anderlecht a toujours laissé des joueurs de Neerpede accéder à l'équipe première. Mais actuellement, aucun jeune n'a réellement intégré l'équipe. Ce modèle économique est donc également sous pression, selon Hein Vanhaezebrouck.

Dans l'équipe actuelle, Tristan Degreef est le plus proche d'une percée, mais il n'obtient des minutes que très lentement. "Si l'on regarde l'équipe de cette année, on constate qu'il y a à peine des nouveaux jeunes. Anderlecht mise sur des jeunes de Neerpede ?", se demande Vanhaezebrouck dans le Nieuwsblad.

Des joueurs comme Amuzu, Verschaeren, Sardella et Leoni viennent de la jeunesse, mais sont en fait déjà des anciens. "Ce ne sont plus des 'jeunes'. En fait, Anderlecht aligne, en moyenne, la deuxième équipe la plus âgée du pays, après l'Antwerp".

"La source de Neerpede s'est-elle tarie ? Ne perdent-ils pas trop de jeunes joueurs avant qu'ils ne percent, comme Noah Sadiki ? Lorsque Kompany est arrivé, on a dit qu'il misait sur sa propre jeunesse".

"Entre-temps, un autre chemin a été pris. Schmeichel, Chadli, Vertonghen, Foket, Refaelov, Slimani, Nasri... Tous des joueurs plus âgés avec un gros salaire et aucune valeur de revente. Vertonghen est un super joueur, Hazard aussi, mais quel est le bénéfice s'ils sont longtemps absents ? Pendant ce temps, de nombreux transferts ont été ratés, comme Bubacarr Sanneh, Michel Vlap... "

"Alors qu'il y a eu plus de cent millions d'euros gagnés grâce aux transferts de jeunes joueurs du club depuis la reprise en 2018. C'est un revenu net. C'est bien plus que ce qui a été gagné avec des joueurs non formés au club", conclut Vanhaezebrouck.