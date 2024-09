Le Belge méconnu qu'Anderlecht devra surveiller ce mercredi contre Ferencvaros

Connaissez-vous Philippe Rommens ? Ce milieu créatif de 26 ans est le seul Belge de Ferencvaros, et devrait être dans le onze de base ce mercredi face au RSCA.

"Il n'y a pratiquement pas eu d'intérêt venant de la Belgique. Parfois, je me demande si on me connaît". Ces mots, ce sont ceux de Philippe Rommens (26 ans), alors qu'il venait de troquer le maillot des Go Ahead Eagles pour celui de Ferencvaros, cet été.

Le milieu de terrain formé au PSV s'étonnait là que ses bonnes saisons avec les Eagles ne lui aient pas ouvert les portes d'un retour en Jupiler Pro League. Avec 94 matchs, 11 buts et 14 assists, pour trois saisons d'affilée en Eredivisie, Rommens a en tout cas tapé dans l'oeil de Ferencvaros.

Philippe Rommens vit là sa première expérience professionnelle en dehors des Pays-Bas, qu'il a rejoints très jeune. Le natif de Wommelgem a été formé au Lierse mais signait au PSV Eindhoven dès ses 11 ans et y faisait toutes ses classes, jusqu'à l'équipe U21 pour laquelle il disputera 55 matchs.

Anderlecht doit se méfier sur phases arrêtées

Après un passage à Top OSS (87 matchs, 17 buts), Rommens rejoignait donc les Go Ahead Eagles où il va étaler ses qualités offensives. Milieu axial assez créatif, rampe de lancement du jeu de son équipe, l'ancien international U19 se signalera notamment par sa qualité de frappe sur coup-franc. La saison passée, il en inscrit plusieurs.

Phillippe Rommens 🇧🇪 @OL pour les coups de pieds arrêtées cet hiver.



Numéro 8 ultra créatif évoluant en Eredivisie au Go Ahead Eagles. Déjà 2 CF direct cette saison avec le 5eme du championnat Hollandais. pic.twitter.com/X95VuRzUAC — LucasOL (@LuCasCompany15) November 14, 2023

À Ferencvaros, Philippe Rommens est titulaire mais n'a pas encore retrouvé la même efficacité. En 11 matchs, il n'a marqué qu'une seule fois et pas encore délivré d'assist. Ce serait pour autant assez étonnant que son coach, Pascal Jansen (qui avait éliminé Anderlecht en Conference League avec l'AZ Alkmaar, deux saisons plus tôt !), se prive de ses services.

"J'ai toujours rêvé de jouer en Ligue des champions. J'ai aussi toujours senti que j'en avais les capacités et j'ai toujours travaillé dur", déclarait Rommens dans la même interview pour la Gazet van Antwerpen cet été. Ce sera finalement l'Europa League après que Ferencvaros ait été éliminé par Midtjylland en préliminaires de Champions League. Mais l'ancien du PSV Eindhoven a enfin l'opportunité de se montrer au public belge, et sera donc d'autant plus motivé ce mercredi.