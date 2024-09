Lucide, Samuel Edozie sait ce qu'il doit principalement travailler à Anderlecht : "Le licenciement de Brian Riemer ne m'a pas affecté"

Arrivé cet été, Samuel Edozie a déjà pris part à trois rencontres avec le Sporting d'Anderlecht. Si sa qualité de dribbleur a rapidement été remarquée, le jeune Anglais sait qu'il doit encore progresser sur sa dernière touche de balle.

C'est un petit nouveau qui s'est présenté lors de la conférence de presse du Sporting d'Anderlecht, aux côtés de David Hubert, ce mardi, veille de la réception de Ferencvaros, en Europa League, pour les Mauves.

Depuis son arrivée, cet été, Samuel Edozie a déjà pris part à trois rencontres, dont deux en tant que titulaire. Devant les journalistes, l'ailier gauche, international U20 jusqu'il y a peu, s'est exprimé sur ses premiers pas en tant que joueur d'Anderlecht.

"Mes premières semaines ont été bonnes. Je prends beaucoup de plaisir à jouer pour ce club, ce qui est l'essentiel. Être ici me fait me sentir chez moi."

Des premiers pas qui furent tout de même mouvementés. Moins d'un mois après son arrivée, Brian Riemer faisait ses valises après un revers subi contre Genk. "Le licenciement de l'entraîneur n'affecte pas mon intégration, car mes coéquipiers m'ont très bien accueilli et le club compte sur moi. Je ne suis jamais surpris de voir un coach partir. À Southampton, j'ai connu trois managers différents en une seule saison."

Pas encore décisif sur le plan statistique, Samuel Edozie sait que ce plan est probablement son plus grand axe de progression. "Je sais que je dois encore améliorer ma dernière touche de balle. Un but ou une passe décisive devraient plus souvent suivre mes dribbles", a conclu le jeune Anglais.