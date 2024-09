La grave blessure de trop : un champion du Monde français va prendre congé du monde du football à seulement 31 ans

C'est la blessure de trop pour Raphaël Varane, victime de lourds problèmes au genou. Le défenseur central va déjà prendre congé du monde du football.

Il fera partie, à tout jamais, du cercle fermé de ces joueurs qui ont absolument tout gagné sur le plan collectif.

Trois fois champion d'Espagne, quatre fois vainqueur de la Ligue des Champions, quatre fois vainqueur de la Coupe du Monde des clubs, champion du Monde 2018 avec la France, et on en passe : Raphaël Varane va prendre congé du monde du football.

Ce mercredi matin, c'est l'ensemble de la presse française, sans exception, qui l'annonce : le joueur de 31 ans, qui a signé à Côme, en Série A, cet été, vient de subir la blessure de trop.

Un gros problème au niveau du genou, pas encore complètement identifié, mais qui nécessiterait des mois de rééducation avant de revenir au haut niveau.

Et, lourdement touché par les blessures dans sa carrière, Varane n'en peut plus. L'annonce ne devrait pas tarder, selon nos confrères français, espagnols et italiens. Le natif de Lille, international à 93 reprises, aura joué 23 minutes lors du dernier match de sa carrière, le 11 août face à la Sampdoria, en Coupe d'Italie. Les 23 premières, après lesquelles il avait quitté la pelouse.