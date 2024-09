Présélectionné par Tedesco, il continue son apprentissage du plus haut niveau : "J'ai dû me pincer quand j'ai entendu l'hymne de la Ligue des Champions"

Matteo Dams prend du galon au PSV. Mais il reste la tête sur les épaules.

La progression de Matteo Dams a été fulgurante ces derniers mois : de certitude chez les U21 du PSV, il est devenu titulaire au sein de l'équipe première. Une belle percée pour ce défenseur central belge de 20 ans.

Auteur d'une bonne préparation, le jeune Anversois n'a pas quitté le noyau A. Mieux : après trois premières montées au jeu en Eredivisie, il reste sur trois titularisations de rang avec les champions en titre, ne manquant pas une minute lors de ces trois matchs.

Cela s'est même confirmé en Ligue des Champions : Peter Bosz a également fait confiance à Dams à l'occasion du déplacement de la semaine dernière à la Juventus (défaite 3-1). Il y a été aligné comme arrière gauche.

Surpris par la rapidité de son éclosion

"Quand je suis entré sur le terrain à Turin et que j'ai entendu l'hymne de la Ligue des champions, j'ai dû me pincer" a déclaré Dams au Nieuwsblad . "Un mois plus tôt, j'ai joué avec l'équipe réserve contre Telstar devant moins d'un millier de spectateurs. Je n'avais plus de nerfs à Turin. En fin de compte, les joueurs de la Juventus ne sont que des personnes en chair et en os. Même si j'avais l'impression que le rythme était extrêmement élevé".

Domencio Tedesco est lui aussi sous le charme et l'a d'ailleurs présélectionné en vue du prochain rassemblement. Mais Dams reste humble : "Cet été, j'ai senti que je pouvais suivre le niveau à l'entraînement. Mais bien sûr, je ne m'attendais pas à avoir autant de temps de jeu. J'ai commencé la saison avec l'idée que je pourrais faire partie de l'équipe première de temps en temps. Et avec le secret espoir de pouvoir grappiller cinq minutes ici et là".

Le natif de Brasschaat ne se cache pas : il est un pur supporter de l'Antwerp : "Je vais tout faire pourvoir le derby contre le Beerschot. Autre anecdote marquante : à Eindhoven, il n'a encore la voiture du club et se rend parfois à l'entraînement à vélo : "Cela fait marrer mes coéquipiers" sourit-il.