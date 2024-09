C'est le coup de foudre entre Rik De Mil et Mehdi Bayat, à Charleroi : "Il m'a directement fait penser à Vincent Mannaert"

Rik De Mil vit un début d'aventure plus que réussi dans le Hainaut. L'entraîneur du Sporting Charleroi s'est directement bien entendu avec Mehdi Bayat et réalise une excellente entame de saison avec les Zèbres.

Entre Rik De Mil et Mehdi Bayat, à Charleroi, l'entente est parfaite. Les deux hommes n'auraient pas pu mieux se trouver, et apprécient de travailler ensemble.

"Le déclic entre Mehdi et moi s'est fait dès les premiers instants. Il est difficile d'expliquer comment et pourquoi une telle chose se produit" a déclaré le T1 des Zèbres dans les colonnes de Het Laatste Nieuws.

"Lors de ma première conversation avec Mehdi Bayat, il m'a tout de suite fait penser à Vincent Mannaert. Un homme exigeant, mais aussi très clair. J'aime beaucoup sa vision du football."

Le coup de foudre entre Rik De Mil et Mehdi Bayat fait des étincelles à Charleroi

Un coup de foudre sans aucun doute réciproque. La saison dernière, Rik De Mil a sauvé Charleroi lors des play-downs, et réalise un début de saison qui permet aux Carolos de rêver pour ce nouvel exercice.

"Je passe souvent de très longues journées au club. C'est pourquoi j'ai installé un fauteuil dans mon bureau. Premièrement, je pense que les joueurs parlent plus facilement assis sur un fauteuil que sur une chaise. Et puis, à cause de ces longues journées, j'ai parfois envie de m'allonger une demi-heure", s'amusait De Mil.