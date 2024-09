Eden Hazard réuni aux côtés de Zinedine Zidane

Ce jeudi, Eden Hazard a été aperçu à Madrid en compagnie de personnalités très connues du football.

En effet, l'ancien Diable Rouge était présent à l'événement de lancement du jeu EA Sports FC 25 à Madrid.

Le natif de La Louvière était notamment accompagné de Jude Bellingham, Endrick, Zinedine Zidane et Aitana Bonmatí. Rien que ça !

Hazard devait être très heureux de retrouver son ancien coach du Real, pour lequel il a une grande admiration.

Eden Hazard, Aitana Bonmati, Zinedine Zidane, Endrick Felipe, and Jude Bellingham shine at the EA Sports FC25 game presentation in Madrid! 📸🤩 pic.twitter.com/ftMDQSBQVS