Le RFC Liège remporte largement le derby liégeois

Ce dimanche après-midi avait lieu le derby liégeois entre Seraing et le RFC Liège en Challenger Pro League au Pairay. Avant cette rencontre, aucune des deux équipes n'avait encore remporté de match cette saison.

En amont du match, les Sang et Marine occupaient la 14e place avec 2 points, tandis que les Métallos se trouvaient à la 13e place avec le même nombre de points. C'était donc une rencontre importante pour les deux équipes, qui pouvaient aller chercher leur première victoire de la saison en championnat, et qui plus est, dans un derby. C'est finalement le RFC Liège qui prend les trois points sur le score de 0-3.

Un début de rencontre animé

La première occasion de la rencontre est venue des pieds de Benoît Bruggeman à la 2e minute de jeu. Le Liégeois a tenté une frappe en dehors du rectangle, mais celle-ci passe au-dessus du cadre défendu par Lucas Margueron. Quelques instants plus tard, Zakaria Atteri pensait même ouvrir le score, mais son but a été annulé pour une position de hors-jeu.

À la 10e minute de jeu, Pape Moussa Fall s'est créé une belle occasion pour Seraing en tirant à l'intérieur du grand rectangle, mais le ballon est stoppé par Kevin Debaty. Dans la foulée, Benjamin Lambot a repris le deuxième ballon sur un corner, mais sa reprise acrobatique est déviée par le gardien.

Gros coup dur pour le RFC Liège, Benjamin Lambot est remplacé sur blessure par Stefano Marzo à la 16e minute de jeu. Les Métallos se sont ensuite créés une belle occasion, mais sans réussir à mettre le ballon au fond.

À la 18e minute, Zakaria Atteri se retrouve face au gardien sur un centre de Bruggeman, mais le ballon passe au-dessus.

Le RFC Liège prend les devants

Et c'est finalement le RFC Liège qui va trouver la faille à la 20e minute de jeu. Suite à un super travail de Ryan Merlen, Flavio Da Silva ouvre le score pour les Sang et Marine.

0️⃣-1️⃣ | Flavio da Silva plante une première rose dans ce derby liégeois ! ⚔️ #SERFCL pic.twitter.com/6LT7QdkddW — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) September 29, 2024

Flavio Da Silva va même tenter de doubler la mise sur une frappe de loin quelques instants plus tard, mais le ballon passe à côté. Le capitaine, Jonathan D'Ostillo, tenta ensuite sa chance, mais le ballon est capté par le gardien des Métallos.

À la 37e, Benoît Bruggeman a failli doubler la mise, mais le ballon est stoppé par le poteau gauche.

Seraing aurait pu égaliser à la 45e, mais le RFC Liège s'en sort bien. Pape Moussa Fall n'arrive pas à mettre le ballon au fond des filets.

Le score à la mi-temps est donc de 0-1 en faveur des joueurs de Rocourt.

Le RFC Liège démarre fort la seconde période

À la suite de 5 premières minutes assez pauvres en occasions, Zakaria Atteri se retrouve finalement seul face à un but vide, mais place le ballon au-dessus.

Quelques instants plus tard, Flavio Da Silva plante son deuxième but sur une passe décisive d'Atteri, permettant à Liège de mener 0-2 à la 54e minute de jeu.

À la 59e minute, Lucas Margueron se rate en manquant sa sortie, ce qui permet à Liège de récupérer le ballon. Jonathan D'Ostilio frappe et place le ballon dans les filets des Métallos. Le capitaine des Sang et Marine inscrit ainsi son premier but de la saison.

Une fin de match plus calme

Seraing essaie de revenir au score, mais sans y parvenir. Mohamed Camara tente notamment une frappe, mais celle-ci passe à côté du but de Debaty.

Les Métallos peinent à se procurer des occasions franches, mais ils ont tout de même heurté le poteau gauche du gardien des Sang et Marine sur un centre à la 85e.



À la 89e, Kevin Debaty remporte son duel face à Pape Moussa Fall. Les joueurs de Rocourt s'imposent donc finalement 0-3.

Au classement, Liège passe devant Seraing. En effet, les hommes de Gaëtan Englebert dépassent les Métallos et se placent à la 13e position. Les joueurs de Mbaye Leye, quant à eux, descendent à la 14e place avec seulement 2 points et toujours aucune victoire en championnat.