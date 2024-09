Pourquoi Timothy Castagne ne joue-t-il plus avec Fulham en Premier League ?

Timothy Castagne traverse actuellement l'une des périodes les plus compliquées de sa carrière. En effet, le Diable Rouge n'a disputé que 180 minutes toutes compétitions confondues avec Fulham cette saison. Il n'a d'ailleurs pas eu de temps de jeu en Premier League.

Mais pourquoi le Diable Rouge ne joue-t-il pas ? Cela semble lié au système de jeu, qui ne correspond pas à son profil. En effet, cette saison, Marco Silva privilégie une formation asymétrique afin d'offrir davantage d'espace à Antonee Robinson sur le flanc gauche. Un aspect clé de cette stratégie est de pouvoir compter sur un arrière droit solide et fiable en défense, rôle que Kenny Tete remplit parfaitement.

Le latéral n'a donc disputé que deux rencontres cette saison, en Carabao Cup. Il a d'ailleurs été éliminé avec son équipe après une séance de tirs au but interminable contre Preston. Le joueur belge a manqué le 17e penalty de la séance, permettant ainsi au club d'EFL Championship de marquer le tir au but suivant et de se qualifier.

L'avenir de Castagne ?

Il est difficile de dire à l'heure actuelle si Castagne retrouvera du temps de jeu prochainement, mais cela semble peu probable, car le club fonctionne bien. En effet, Fulham a remporté ses deux dernières rencontres de Premier League : face à Newcastle et face à Nottingham Forest.

Malgré son manque de temps de jeu, il devrait tout de même figurer dans la prochaine liste de Domenico Tedesco pour affronter la France et l'Italie.