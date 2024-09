Felice Mazzù mécontent après le partage : "Ce but ne devait jamais être annulé"

Saint-Trond a partagé l'enjeu au Cercle de Bruges ce week-end, et Felice Mazzù n'était pas ravi. Pas de la prestation de son équipe, mais bien du fait qu'un but ait été refusé aux Canaris.

Heureusement que STVV a fini par égaliser en fin de rencontre sur la pelouse du Jan Breydel. En effet, plus tôt dans le match, un but était refusé aux Canaris, et Felice Mazzù n'était vraiment pas content de cette décision arbitrale.

Selon l'arbitre, Kahveh Zahiroleslam aurait ainsi fait faute sur Warleson, ce qui a amené l'annulation du but. Après révision des images, cela semblait particulièrement discutable. "C'est malheureux que ce but soit refusé à Kahveh. Il n'y a aucun contact avec le gardien adverse, ça ne doit jamais être annulé", regrettait Felice Mazzù au micro de DAZN après le match.

"Je ne comprends pas pourquoi le VAR n'est pas intervenu", estime-t-il ainsi. Difficile de prédire ce qu'aurait donné la rencontre si STVV avait égalisé à la 48e plutôt qu'en fin de match, bien sûr. Mais Mazzù restait positif.

"Dans l'ensemble, mes joueurs méritent mon respect pour leur prestation. Mais nous nous sommes compliqué la tâche, car nous étions de loin la meilleure équipe sur le terrain en seconde période", pointe cependant le coach des Canaris.

Mazzù reste invaincu depuis son arrivée au Stayen. Les Canaris sont désormais 13e avec 10 points, deux points devant leur adversaire du soir qui stagne dans la zone rouge et est clairement la mauvaise surprise de ce début de saison.