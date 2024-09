Genk, seul sur son île : "Certainement l'un des favoris au titre"

Le KRC Genk s'est imposé face à Malines (2-1) ce samedi. Les Limbourgeois sont leader de la Pro League.

Genk est assurément l'une des belles "surprises" de ce début de championnat. Après 9 journées de championnat, les Limbourgeois sont actuellement leader de Pro League avec 22 points en 9 matchs.

Dans l'émission "Complètement Foot" de la RTBF, l'ancien joueur professionnel Guillaume Gillet s'est montré élogieux envers le coach de Genk, Thorsten Fink.

"Genk est allé chercher chez le voisin le successeur idéal. Wouter Vrancken avait fait du bon boulot jusque-là et maintenant Thorsten Fink a les idées claires. Il prône un football offensif, comme souvent à Genk."

"On sent clairement ce que le coach veut mettre en place. Genk prône un football offensif que j’aime voir. Depuis des années, on sent que le club a une ligne de conduite, peu importe les entraîneurs (...) Et Fink amène, lui, une rigueur germanique qui permet à Genk de prendre match par match, de créer une bonne osmose et d’aller dans la bonne direction."

Gillet voit le KRC Genk comme l'un des sérieux prétendants au titre de Pro League. "Ils méritent leur première place. Samedi soir, Genk a un match difficile mais quand on voit la force qu’ils mettent pour l’emporter face à Malines, ce sont des signaux qui démontrent que Genk sera sûrement l’un des favoris dans la course aux play-offs et au titre."