Le chouchou de l'Antwerp, la pépite de l'Union...et un illustre inconnu : découvrez notre Equipe de la semaine !

Comme chaque semaine, nous vous présentons notre 'Équipe de la Semaine'. Et le week-end dernier, ce sont principalement les attaquants qui ont attiré l'attention. À tel point que nous avons dû nous serrer pour les inclure tous.

Gardien de but

En but, le choix s'est fait entre deux gardiens de but lors du même match. Mohamed Koné a tenu le zéro, mais nous optons tout de même pour Simon Mignolet. Son arrêt sur le tir de Dabbagh a fait la différence. Un arrêt de classe mondiale !

Défenseurs

Vuskovic a réalisé un grand match pour Westerlo contre le Standard. Watanabe a également été très solide face à OHL. Et Christiaan Ravych est actuellement le seul défenseur de haut niveau au Cercle de Bruges depuis le début de la saison. Une défense à trois qui serait assurément difficile à passer.

Milieux de terrain

Rob Schoofs et le KV Malines méritaient mieux contre Genk, mais le milieu de terrain a tout de même réalisé un très bon match. Nous le mettons aux côtés de Tjaronn Chery. Avec deux buts face au Beerschot lors du derby, il est en train de devenir la coqueluche de l'Antwerp.

Trop d'attaquants ont été performants ce week-end. C'est pourquoi nous plaçons Franjo Ivanovic derrière les trois attaquants. Il a réalisé un match fantastique pour l'Union et a enfin marqué. Il sera l'un des joueurs à suivre cette saison.

Attaquants

Nous avons été un peu créatifs. Ce sont en fait trois avant-centres, mais Oh - auteur de deux buts en tant que remplaçant mais aussi sur le but de la victoire - peut tout aussi bien surgir des ailes. Matija Frigan a également marqué deux fois pour la victoire contre le Standard et jouera donc de l'autre côté.

Au centre, nous choisissons Aurélien Scheidler. Le Français était un illustre inconnu pour le public belge jusqu'à samedi, mais il a immédiatement laissé sa marque avec un magnifique but. Si Colin Coosemans n'avait pas été là, il aurait également inscrit un superbe but de la tête. Quel attaquant pour une équipe comme Dender !