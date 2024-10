90 minutes auraient pu changer toute l'histoire, à Anderlecht : "On n'aurait jamais parlé de sa place"

L'histoire aurait-elle été différente pour Zeno Debast si le Sporting d'Anderlecht avait remporté le championnat, la saison dernière ? Probablement pas, si l'on en croit les propos du principal intéressé. Elle aurait été différente, par contre, pour Brian Riemer.

Zeno Debast a quitté le Sporting d'Anderlecht, cet été, et a rejoint le Sporting Portugal. Le défenseur central des Diables, dans les colonnes du Nieuwsblad, a indiqué qu'il n'avait pris aucune décision hâtive concernant son départ.

"Je voulais un transfert pour lequel tout était en place à mon arrivée. Que l'achat d'une maison, d'une voiture, que les questions bancaires aient été réglées. Je ne voulais que deux choses : du repos et du football, et c'était le cas au Portugal. J'ai commencé à regarder les matchs du Sporting en janvier, car je ne connaissais pas vraiment le championnat. Nous avions défini tous ensemble que c'était la meilleure période pour moi de partir."

Brian Riemer serait-il encore à Anderlecht avec un titre ?

Zeno Debast a donc fait son grand départ vers l'étranger et était prêt pour ça. Le défenseur central ne se voyait pas faire une ultime saison en Jupiler Pro League, malgré sa très bonne entente avec Riemer.

"Brian Riemer s'est assuré que tout le monde se sente bien. À la fois ceux qui jouaient, ceux qui allaient sur le banc et ceux qui s'asseyaient en tribunes. Tout ce qu'il a manqué au club, c'est un trophée. Si nous avions remporté le titre la saison dernière... Dès que j'ai appris son licenciement, je lui ai envoyé un message auquel il a directement répondu très positivement."

"Oui, remporter le titre avec Anderlecht avant de partir aurait été parfait. Je voulais partir par la grande porte, en plus, avec le brassard de capitaine. J'ai encore du mal à en parler, des mois plus tard. J'ai passé des nuits à réfléchir et à me demander ce qu'on aurait pu faire de mieux. Ce n'était pas le plus beau football, mais on était à 90 minutes du titre. Et si on avait été champion, on n'aurait jamais parlé de la place de Riemer."