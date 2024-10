Griezmann n'est que le début : il ne faudra pas être surpris quand Lukaku, De Bruyne ou d'autres l'imiteront...

Antoine Griezmann a rangé ses crampons de l'Equipe de France, à l'approche d'une seconde trêve internationale en moins d'un mois. Le joueur de l'Atlético Madrid a ses raisons, mais une chose est sûre : il ne sera pas le dernier à dire stop assez jeune.

Antoine Griezmann a annoncé sa retraite internationale, à l'âge de 33 ans et alors qu'on le pensait parti pour rester jusqu'en 2026 au moins. Le champion du monde 2018 est l'une des figures les plus appréciées du sport français : son suivi quotidien via X des médailles de la France aux Jeux Olympiques de Paris a été l'une des attractions de l'été.

Depuis les retraites et départs de Hugo Lloris, Blaise Matuidi, Paul Pogba, Raphaël Varane ou encore Olivier Giroud, les supporters de l'Equipe de France manquent peut-être un peu de joueurs auxquels ils s'attachent et s'identifient ; Kylian Mbappé est loin de faire - humainement - l'unanimité chez le public français. Griezmann, c'était le "frère" de tout le monde, le pote.

Sa retraite internationale, cependant, ne sort pas de nulle part. On a cité Mbappé : le fait que Didier Deschamps ait fait de "Kyk's" le capitaine des Bleus au détriment de Griezmann était un premier coup. L'Equipe donne plus de détails : les retraites de Lloris et Giroud, le départ de Pogba (suspendu pour dopage) ont un peu isolé Antoine Griezmann au sein du vestiaire.

Griezmann bientôt imité par plusieurs stars... y compris des Diables ?

Mais surtout, Griezmann était sorti de la trêve de septembre "fatigué", et sur ce plan, il ne sera pas le seul. Le rythme actuel est absolument insoutenable pour les joueurs. La plupart des internationaux de premier plan jouent les Coupes d'Europe. Ils jouent donc, avec ce nouveau format européen, tous les 3 jours.

Puis, tous les mois, place à l'équipe nationale. Euro 2024 en juin-juillet ; matchs de Ligue des Nations en septembre, octobre, novembre avec à chaque fois deux matchs au programme. Presque pas de trêve hivernale pour la plupart des championnats. Et à partir de mars 2025 ? Les qualifications pour le Mondial 2026 seront au programme, sans oublier la phase finale de la Nations League pour ceux qui seront qualifiés !

Autant dire que ce n'est pas prêt de se calmer, et que les joueurs vont finir par se demander si cela vaut vraiment la peine de continuer. Kevin De Bruyne enchaîne les blessures : on ne serait vraiment pas surpris si, d'ici quelques mois, il annonçait lui aussi qu'il en a assez. Des sélections comme l'Angleterre, l'Allemagne, l'Espagne, le Portugal pourraient aussi voir des joueurs fraîchement trentenaires arrêter les frais.

Et quand les supporters en auront eux aussi assez de voir du football tous les 3 jours, mais qu'en plus de ça, ils ne verront plus leurs joueurs favoris quand ils paient leur ticket pour venir au stade ? Alors peut-être, l'UEFA et la FIFA réfléchiront à une meilleure façon de mettre leur produit en valeur...