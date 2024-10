🎥 Anthony Moris revient sur son début de Champions Play-Offs manqué : "J'ai même pensé à abandonner le brassard de capitaine"

L'Union et Anthony Moris n'ont pas vécu une fin de saison dernière facile. Capitaine, le portier de la RUSG a même hésité à remettre son brassard.

La saison dernière, l'Union Saint-Gilloise a perdu le titre pour la troisième fois consécutive. Cette fois, c'est le Club de Bruges qui a brûlé la politesse à tout le monde lors des dernières journées.

Des Champions Play-Offs que les Unionistes avaient pourtant, une fois de plus, entamés en tête, avec trois longueurs d'avance sur le Sporting d'Anderlecht. Mais, lors des dix dernières journées, la RUSG a sombré.

Et parmi les individualités qui tenaient la barque pendant la phase classique, plus personne ou presque ne répondait présent, en Play-Offs. Pas même Anthony Moris, qui était alors l'un des meilleurs gardiens du championnat.

Anthony Moris a songé à se séparer de son brassard de capitaine de l'Union

Le portier a vécu une fin de saison compliquée, malgré le brassard de capitaine autour du bras, avec plusieurs erreurs ayant coûté cher. Récemment interviewé par DAZN, qui fait sa tournée des capitaines de Pro League, Anthony Moris est revenu sur cette fin de saison dernière, et a avoué avoir même songé à abandonner son brassard compte tenu de la situation.

"L'année passée, pendant les Play-Offs, je n'ai pas peur de le dire, j'ai pensé remettre le brassard. La médiatisation, tu es toujours dans la presse... C'est une demande que j'ai faite au club, d'aller moins aux interviews d'après-match et être plus concentré sur mon rôle d'être bon dans mon but."