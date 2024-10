Ce joueur du RFC Liège adresse un message à ses supporters

Première victoire du RFCL Liège de la saison : comment Jérémie Lioka Lima vit-il ce moment ? Le joueur, heureux de ce premier succès, s'exprime à notre micro.

Dimanche dernier, le RFC Liège a enfin remporté son premier match de la saison. Le milieu défensif Jérémie Lioka Lima, auteur d'une grosse prestation contre Seraing (0-3), est revenu sur cette rencontre.

"Là, c'est un match qu'on devait gagner. C'est une équipe qui est difficile à jouer sur tous ses axes. Mais on a fait ce qu'il fallait et c'est le plus important aujourd'hui, on a pris nos trois premiers points", déclare le Français.

Le joueur est ensuite revenu sur ses sensations physiques : "C'était difficile sur la fin, mais ça m'a aidé puisqu'on a joué mercredi (défaite 3-1 contre Saint-Trond). J'ai joué plus de 90 minutes. L'enchaînement des 90 minutes m'a fait du bien. C'est de bon augure. […] Physiquement, je ne suis pas encore au point, mais j'ai tout donné. En tout cas, aujourd'hui, j'ai tout donné, mais je sais que je peux donner encore plus."

Un message aux supporters

Lioka Lima a ensuite adressé un message aux supporters : "Merci, parce qu'ils ne nous ont pas lâchés. Aujourd'hui, ils étaient nombreux, comme vous avez pu le voir. Ce n'était pas évident pour eux non plus, c'est leur club, c'est leur passion. Ils nous soutiennent quotidiennement. Ils sont venus à Zulte, on a perdu. Ils sont venus à Genk, on a perdu. Mais ils nous ont toujours soutenus, ils sont restés positifs et c'est ce qui a fait notre force aujourd'hui."

Pour moi, ce n'est pas une course, mais un marathon. Un marathon prend du temps"

L'ancien joueur de l'Olympic Club de Charleroi parle d'une équipe qui a besoin de temps : "Comme j'aime le dire, pour moi, ce n'est pas une course, mais un marathon. Un marathon prend du temps. Il y a de nouveaux joueurs. Aujourd'hui, c'est Flavio qui a marqué un doublé, c'est un nouveau joueur. Il nous apporte beaucoup, tout comme Théo Pierrot et Pierre-Yves Ngawa. Cela prend du temps, tout comme pour Stefano Marzot. Nous avons besoin de temps, mais nous avançons petit à petit, et c'est tout ce que nous voulons."

"C'était important pour moi de jouer ce genre de match. Je pense que tout footballeur veut jouer ce genre de match. Il y a de la pression, c'est un derby. Et gagner ce genre de match, c'est magnifique, je suis très content", explique le natif de Paris