Colin Coosemans impressionne tout le monde, même...Thibaut Courtois : "Il m'a envoyé un message"

Anderlecht affrontera le Real Sociedad ce jeudi en Europa League. Colin Coosemans, le gardien des Mauves, s'est entretenu avec la presse ce mercredi.

Anderlecht devra se passer de nombreux piliers contre la Real Sociedad. Mais grâce à la victoire contre Ferencvaros, les mauves et blancs ont moins de soucis à se faire.

"Nous pouvons nous sentir relativement sereins ici", a commencé Colin Coosemans en conférence de presse selon le Nieuwsblad. "Cette victoire lors de la première journée à domicile contre Ferencvaros était très importante. La Real Sociedad est une équipe avec beaucoup de qualités offensives."

"Ils ont un international espagnol, Sergio Gomez, que nous connaissons tous également. C'est le plus fort adversaire que nous rencontrons dans cette campagne européenne. Je vais essayer de faire de mon mieux. Je suis fier de pouvoir me tenir sur cette scène", a continué le gardien d'Anderlecht.

Après le départ de Kasper Schmeichel, Anderlecht a cherché un nouveau gardien de but mais ne l'a...toujours pas trouvé. Coosemans a alors eu sa chance et l'a saisie à deux mains. Il a très bien performé cette saison et est l'un des meilleurs anderlechtois depuis le début de saison.

Il a ensuite révélé une anecdote...surprenante. "Ai-je contacté Thibaut Courtois ? Non, mais il y a quelques semaines, j'ai reçu un message de Thibaut. Ce n'est pas une histoire que j'ai inventée. J'étais surpris que Courtois suive encore le football belge, mais c'était bien qu'il ait remarqué mes performances", conclut le gardien.