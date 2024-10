Aucune trace de Gustaf Nilsson contre Sturm Graz : l'entraîneur Nicky Hayen s'explique sur l'absence du Suédois

Le Club de Bruges est parvenu à remporter son premier match de Ligue des Champions, cette saison, sur la pelouse de Sturm Graz. Un succès sur le plus petit écart, permis par le but somptueux de Christos Tzolis, en première période.

L'entraîneur brugeois Nicky Hayen, en conférence de presse, louait les qualités de son nouvel ailier, seul et unique buteur de la rencontre. "Son grand match ne se limite pas à son but. Il ne s'est pas contenté d'exceller sur le plan offensif, il remplit également ses tâches défensives. C'est un plaisir pour un coach de voir quelqu'un comme lui sur le terrain", a-t-il déclaré, selon le Nieuwsblad.

Légère blessure pour Gustaf Nilsson, qui n'était pas sur la feuille de match

Surprise, par contre, sur la feuille de match. Aucune trace de Gustaf Nilsson, dans les rangs brugeois. L'attaquant suédois ne figurait même pas sur le banc. Et Nicky Hayen n'avait pas le choix : l'ancien buteur de l'Union était blessé.

"Il avait une légère blessure au tendon d'Achille. Il ne se sentait pas prêt à 100% pour jouer, même pas pour être sur le banc. Il faut alors faire un choix en fonction du week-end. Espérons qu'il sera à nouveau en forme."

Enfin, Nicky Hayen s'est aussi exprimé sur le bon match de Joel Ordonez, en défense. "On voit les progrès qu'il réalise. Il y a un an et demi, il était encore avec moi au Club NXT" a conclu le T1 du Club.