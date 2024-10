Il n'a manqué qu'une chose au Club de Bruges face à Sturm Graz : "Ils ne m'ont vraiment pas impressionné"

Le Club de Bruges l'a emporté mercredi soir sur la pelouse de Sturm Graz, 0-1. Le premier succès des Blauw & Zwart dans cette nouvelle mouture de la Ligue des Champions.

Le Club de Bruges a affronté Sturm Graz mercredi soir en Ligue des Champions. En déplacement chez les Autrichiens, les Blauw & Zwart pouvaient décrocher leurs premiers points en C1 cette saison.

Et les choses se sont bien déroulées pour le FCB, qui a finalement eu besoin d'un éclair de génie de Christos Tzolis. L'ailier a frappé de loin et a marqué un superbe but, en milieu de première période.

Une belle victoire brugeoise, même si un deuxième but aurait apporté davantage de sérénité, comme le soulignait Brandon Mechele au coup de sifflet final. "La clean sheet fait énormément de bien. C'est une victoire méritée, mais nous aurions dû tuer le match plus rapidement", a-t-il déclaré à Het Laatste Nieuws.

Le défenseur n'a cependant pas été impressionné par l'adversaire. "Personnellement, j'attendais plus du Sturm Graz. Nous avons bien réussi à ressortir le ballon en jouant. J'attends déjà avec impatience ce match contre l'AC Milan."

Le 22 octobre, le Club Bruges disputera son prochain match de Ligue des Champions sur le terrain de l'AC, à San Siro. Une rencontre difficile, sur le papier, pour des troupes de Nicky Hayen qui ne chercheront qu'à déjouer les pronostics.