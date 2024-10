Kylian Mbappé et un autre absent de taille mais également un retour remarqué pour défier les Diables : la sélection de Didier Deschamps est tombée

La France a dévoilé sa liste pour les deux prochaines rencontres de Ligue des Nations. Kylian Mbappé est bel et bien absent.

De retour dans le groupe du Real Madrid face à Lille hier soir, Kylian Mbappé ne figure pas dans les 23 noms communiqués par Didier Deschamps. A l'image de Romelu Lukaku, il entretiendra sa forme au Real Madrid, lui qui s'est blessé il y a deux semaines.

Pour le remplacer, Deschamps a opté pour Christopher Nkunku. L'attaquant de Chelsea n'avait plus été appelé depuis plus d'un an et ne compte que trois titularisations avec les Bleus.

La première sans Griezmann

Par contre, pas d'Ngolo Kanté dans la liste. Pourtant très performant lors de l'Euro, le milieu de terrain d'Al-Ittihad n'a pas été appelé, pas plus qu'Adrien Rabiot, qui était présent dans la sélection.

En défense, Wesley Fofana est à nouveau appelé, au contraire de Benjamin Pavard. Plus d'Antoine Griezmann dans le groupe : l'attaquant de l'Atletico Madrid a récemment annoncé sa retraite internationale. L'Equipe de France affrontera la Belgique le lundi 14 octobre au Stade Roi Baudouin après un premier match contre Israël.