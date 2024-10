Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku placent Domenico Tedesco dans une position très délicate...mais peut-on vraiment les blâmer ?

Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku sont les absents marquants de la sélection des Diables Rouges. Domenico Tedesco est dans une position délicate et doit ménager les intérêts de chacun.

Le monde du football a créé le problème lui-même. Pour gagner de plus en plus d'argent, de nouvelles compétitions ont augmenté le rythme des matchs. La Ligue des Nations ou la Coupe du Monde des clubs (pour ne citer qu'elles) ne déchaînent pas les foules mais sont devenues des incontournables.

Pourtant, les équipes qui les disputent font de plus en plus souvent tourner leur effectif. Surtout pour les plus âgés. Kevin De Bruyne sait que son corps ne peut plus supporter 70 matchs par saison. Le meneur de jeu de 32 ans se remet d'une blessure minime mais n'allait pas risquer de compromettre la suite de sa saison pour jouer la Ligue des Nations.

© photonews

Même Romelu Lukaku a poliment refusé de jouer les matches contre l'Italie et la France. Le meilleur buteur de tous les temps ne joue même pas l'Europe avec Naples, mais a accumulé du retard à l'entraînement en raison de son transfert tardif et de sa préparation tronquée. Il veut s'entraîner davantage sous Antonio Conte, qui a sûrement indiqué qu'il préférait le garder.

Domenico Tedesco était clairement ennuyé de devoir annoncer cette nouvelle. Que peut dire un sélectionneur aux deux hommes les plus importants de sa sélection ? "D'accord, alors tu n'as pas besoin de venir pour les matches de qualification pour la Coupe du Monde ?" Tedesco n'est pas si fou.

Les autres n'ont pas ce statut

Sa position est déjà fragile ; KDB et Big Rom ont un statut spécial en tant que derniers survivants de la Génération Dorée. Tedesco doit toutefois garder l'église au milieu du village, en expliquant au reste de son groupe que l'équipe nationale n'est pas un "Club Med", où on peut aller ou non en fonction de son envie. A l'image de Lukaku et De Bruyne, le sélectionneur a aussi accordé à Thomas Meunier de rester à Lille.

Tout le monde n'est pas égal. Si un joueur moins confirmé demande du repos en se plaignant qu'il joue trop de matchs, il y a fort à parier qu'il ne recevra pas d'appel pour le prochain rassemblement.

© photonews

Tout est devenu compliqué en équipe nationale. Tout est examiné à la loupe, le chaos à la tête de l'équipe était incontrôlable ces derniers mois et l'Euro raté résonne encore. Difficile pourtant de blâmer Lukaku, De Bruyne, ou même Tedesco.

Surmenés par le calendrier, de nombreux internationaux lèvent le pied un peu partout autour de nous. l'exemple français est assez parlant : en Ligue des Nations, nos voisins nous ont affrontés avec une équipe B (et nous ont tout de même battus, mais c'est un autre débat) et viennent maintenant de voir Antoine Griezmann prendre sa retraite internationale. Finalement, la multiplication des compétitions augmente peut-être plus les chances de voir des joueurs arrêter en sélection que celles de gagner un trophée.