🎥 L'entraîneur de Lommel enrage après le but "à la Beckham" du RFC Liège : "Incroyable que les arbitres fassent encore de telles erreurs !"

Le SK Lommel a été tenu en échec sur la pelouse du RFC Liège, ce vendredi. 1-1, grâce au but de génie de Flavio Da Silva, depuis le milieu de terrain. Un but qui ne passe absolument pas chez Steve Bould, le coach de Lommel, qui voit un hors-jeu flagrant au départ de l'action.

Candidat majeur à la montée en Jupiler Pro League, le SK Lommel ralentit la cadence. Les Flandriens n'ont plus perdu depuis cinq rencontres, mais estiment avoir perdu deux points sur la pelouse du RFC Liège, ce vendredi.

Après la rencontre, c'est un Steve Bould très remonté qui s'est présenté au micro du diffuseur DAZN. L'entraîneur de Lommel est revenu sur le but magnifique inscrit par Flavio Da Silva, depuis le milieu de terrain, qui est cependant entaché d'une position de hors-jeu.

"C'est de la folie ! Ça semble être devenu la norme, désormais. C'est 1000 fois hors-jeu !", a déclaré le Britannique, frustré. Anciennement sur les bancs de Premier League, Steve Bould ne comprend pas comment de telles erreurs peuvent encore se produire.

Cependant, le coach de Lommel a admis que son gardien n'était pas tout blanc sur cette action. Un mauvais dégagement, qu'a saisi Flavio Da Silva pour réaliser son envoi lobé depuis la ligne médiane. "Nous faisons tous des erreurs, mais on en fait de plus en plus régulièrement. Il doit dégager le ballon, mais le joueur hors-jeu le met sous pression, puis on encaisse un but à la David Beckham."

Bloqué à la sixième place avec onze unités, Lommel va pouvoir profiter de la trêve internationale pour digérer cette contre-performance et ce qui est considéré, par Steve Bould, comme une injustice.