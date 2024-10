En pleine bourre, Christian Benteke envoie un message clair à Domenico Tedesco : "Est-ce qu'il suit la MLS ?"

Christian Benteke est actuellement meilleur buteur de MLS. L'attaquant de 33 ans peut-il revenir chez les Diables Rouges ?

La dernière sélection de Christian Benteke chez les Diables Rouges remonte au mois de mars 2022. Certains pourraient penser qu'il a alors sombré dans l'oubli.

Mais non, que du contraire. L'ancien attaquant du Standard, Genk, Crystal Palace, Liverpool ou encore Aston Villa s'éclate en MLS à DC United.

Il est le meilleur buteur du championnat cette saison, avec 25 buts au compteur. Invité sur le plateau de La Tribune, il a envoyé un message au sélectionneur, Domenico Tedesco.

"Jouer pour mon pays a toujours été un plaisir et une fierté. C’est pour cette raison que je n’ai jamais renoncé à l’équipe nationale. Tant que je suis actif, pourquoi prendre ma retraite ? Je laisse la porte ouverte, mais je ne sais pas si Domenico Tedesco suit la MLS. Il n’a en tout cas jamais entendu le son de ma voix."

Il ne nourrit cependant pas de trop grands espoirs. "Quand un produit est longtemps sur le marché, on ne le prend plus en considération. Ça fait longtemps que je suis dans le monde du foot, les gens préfèrent voir un nouveau joueur. Mais si on se base sur les qualités, j’ai totalement le niveau pour jouer en équipe nationale. Même si je n’en fais pas une obsession."