Enorme surprise chez les Diables Rouges : Domenico Tedesco appelle un nouveau joueur !

La sélection nationale s'est entraînée au centre d'entraînement de Tubize ce mardi matin. La quasi-totalité des joueurs était présente sur le terrain.

Un seul élément manquait cependant à l'appel : Matz Sels. Le gardien de Nottingham Forest s'est en effet entraîné en salle. Ce dernier ne semblait pas incertain, sauf que...

Comme l'a expliqué la Fédération ce mardi après-midi dans un court communiqué, Sels souffrirait en réalité d'un problème aux adducteurs.

Il devra donc faire une croix sur les deux matchs de Ligue des Nations. Pour le remplacer, Domenico Tedesco a appelé Ortwin De Wolf (KV Malines).

De Wolf faisait déjà partie de la préselection. Le gardien de 27 ans est titulaire cette saison au KV Malines, ayant joué 10 matchs et enregistré 4 clean sheets.

Due to a problem with the adductor, Matz Sels is being replaced in the squad by Ortwin De Wolf. Speedy recovery, Matz! pic.twitter.com/es8pSkA46s