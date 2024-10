Domenico Tedesco reçoit un soutien inattendu : "Un entraîneur exceptionnel"

Domenico Tedesco est soumis à une forte pression ces derniers temps avec les Diables Rouges. Il a reçu le soutien de Luciano Spalletti, le sélectionneur de l'Italie.

Les Diables Rouges ont vécu un Euro à oublier rapidement. Ils ont été éliminés en huitièmes de finale par la France. Quelques mois plus tard, en Ligue des Nations, ils ont de nouveau perdu contre la France.

Le sélectionneur reçoit beaucoup de critiques pour les choix qu'il a faits lors de l'Euro, ou pour les joueurs qu'il n'a pas convoqués en équipe nationale. Ce n'est pas une situation idéale pour Domenico Tedesco.

Mais désormais, il reçoit un soutien inattendu. En effet, l'entraîneur de l'équipe d'Italie, Luciano Spalletti, a vanté les mérites de Tedesco lors de sa conférence de presse.

"Tedesco est un coach exceptionnel. J'ai eu la chance de le rencontrer et il a ses propres idées et ne cesse d'influencer l'équipe et de proposer de nouvelles idées", commence-t-il.

"Il suit sa propre voie et son équipe joue bien au football, ce sera un défi difficile", conclut Spalletti. Jeudi, les Diables Rouges affronteront les Italiens à Rome.