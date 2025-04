Nouvelles du noyau, louanges pour Charleroi : Ivan Leko préface un choc wallon qui pourrait être le tournant des Europe Play-Offs

Ivan Leko s'attend à un déplacement compliqué au Mambourg, dimanche. L'entraîneur du Standard l'a affirmé en conférence de presse : c'est l'équipe qui "aimera le plus souffrir" qui aura le plus de chances de l'emporter.

C'est deux jours après la nouvelle importante concernant l'avenir du club qu'Ivan Leko s'est présenté en conférence de presse afin de préfacer le déplacement à Charleroi. Une rencontre pour laquelle l'entraîneur croate sera toujours privé de David Bates et Attila Szalai, qui suit un programme individuel.

Alexandro Calut a fait quelques entraînements avec le groupe et pourrait faire partie de la sélection, tandis qu'Andi Zeqiri n'en a fait qu'un et sera évalué après celui de demain. C'est dans ce contexte que le groupe liégeois a préparé son choc wallon.

"La préparation est toujours un défi. On voulait vraiment gagner contre Malines, mais on a dû se contenter d'un point. Chaque match sera difficile dans ces Europe Play-Offs et encore plus à l'extérieur. Les équipes ont très peu de différences entre elles. Dans tous les cas, celle qui sera le plus à 100 % sur le plan mental et physique aura plus de chances de gagner le match", a lancé Ivan Leko, avant de souligner les qualités des Zèbres.

Charleroi aura le ballon, on devra défendre solidement"

"Charleroi joue très bien, avec un bon football. C'est une équipe qui mériterait probablement mieux selon les statistiques. Ils jouent offensivement avec un bon pressing. On a réussi à faire 4/6 contre eux en phase classique, mais on sait que ce sera difficile. Ils auront plus le ballon que nous, il faudra défendre de manière agressive, avec une bonne intensité, jouer et courir verticalement et être bons dans les deux rectangles pour l'emporter."

Le Standard sera donc fidèle à lui-même, au Mambourg. Il fermera les espaces et jouera solidement en espérant profiter de contres rapides pour faire exploser la défense carolo. "La clé du match sera physique. Il faudra de la grinta, aimer souffrir. Ce sont les deux ou trois choses importantes dans ces Europe Play-Offs. On sent que la fin de saison sera là dans quelques semaines, l'équipe qui aime le plus souffrir aura davantage de chances de l'emporter."

Ce choc wallon pourrait être un tournant. Une victoire du Standard à Charleroi pourrait redynamiser les troupes après la déception de la semaine dernière pour conserver la première place. Une victoire des Zèbres propulserait par contre les hommes de Rik de Mil dans une position confortable.