Thorgan Hazard toujours pas au top à Anderlecht ? Le kiné d'élite Maesschalck révèle pourquoi

Thorgan Hazard n'a pas encore retrouvé son meilleur niveau après sa grave blessure au genou, et selon le kinésithérapeute de renom Lieven Maesschalck, cela ne se résume pas uniquement à la récupération physique.

Une opération du genou ne se résume pas à une simple intervention médicale, explique le kinésithérapeute Lieven Maesschalck à Le Soir. "L’aspect mental est tout aussi important." insiste-t-il. Les athlètes de haut niveau veulent toujours revenir rapidement, ce qui génère une pression supplémentaire.

Selon Maesschalck, cette pression ne vient pas uniquement du joueur lui-même. "Ils se fixent une échéance, et même si le club ne l’exprime pas toujours clairement, cette attente existe. Cela crée du stress, de la fatigue et peut perturber la rééducation. Trouver le bon équilibre est essentiel."

Il évoque également ce qu’il appelle des "inhibitions motrices pathologiques." des blocages qui peuvent survenir durant le processus de récupération. "Environ 80 % de la rééducation suit un schéma classique. Mais ce sont les 20 % restants qui font la différence. C’est là que le thérapeute doit intervenir pour redonner confiance au joueur."

Maesschalck se veut rassurant quant à la progression de Thorgan Hazard. "Il est très ouvert, positif et pose les bonnes questions. Il écoute vraiment les conseils. C’est l’athlète idéal avec qui travailler." souligne-t-il.

Selon lui, cette sérénité mentale est la clé pour finaliser le processus de guérison. "À ce niveau, où chaque détail compte, c’est ce qui fait la différence entre un simple retour et un véritable retour au plus haut niveau." Pour Hazard, la route est tracée, mais patience et confiance restent essentielles avant de retrouver sa pleine forme.