"Il ne pense qu'à lui-même" : Van der Elst tacle sévèrement Lamkel Zé après le chaos provoqué à Saint-Trond

Francky Van der Elst s'est montré critique sur la situation à Saint-Trond, en visant particulièrement Didier Lamkel Zé.

Francky Van der Elst a reconnu que Didier Lamkel Zé avait été utile sur le terrain, avec sept matchs en tant que titulaire et quatre buts, mais il a expliqué que son comportement en dehors du terrain avait gâché tout ça. "Si on regarde seulement les chiffres, on ne peut pas dire que ce n’était pas bon." a déclaré Van der Elst dans Het Nieuwsblad.

"Mais tout le reste autour a tout gâché. Lamkel Zé pense uniquement à lui-même et semble ne pas se soucier du tout de la situation du club. Ça ne l’intéresse pas."

Selon Van der Elst, Saint-Trond n’avait pas d’autre choix que d’écarter Lamkel Zé de l’équipe. "Chaque jour, ils se demandaient s’il serait là, s’il s’entraînerait et comment il se comporterait." a expliqué Van der Elst.

Cette incertitude constante a créé de l’agitation dans l’équipe, ce que l'équipe ne pouvait absolument pas se permettre en lutte contre la relégation. Van der Elst a aussi critiqué le fait que Lamkel Zé ait été recruté par le club en premier lieu. "Un joueur comme ça, on peut s’en passer." a-t-il dit sans détour.

Van der Elst a mentionné la situation de Bertaccini, qui a été éclipsé par Lamkel Zé. "Ce garçon est devenu complètement fou. Il était le meilleur buteur et celui vers qui tout le monde se tournait à Saint-Trond. Et puis, quelqu'un arrive et prend toute l'attention et tous les ballons. Bertaccini est devenu de plus en plus frustré. À un moment donné, il a dû céder sa place à Lamkel Zé. Mettre notre meilleur buteur sur le banc, je ne comprends vraiment pas."