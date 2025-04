🎥 Guardiola réagit au départ de De Bruyne : "Un jour triste, mais aussi joyeux"

Lors d'une conférence de presse émouvante, Pep Guardiola n'a pas caché son admiration pour Kevin De Bruyne, confirmant son départ prochain de Manchester City. "Sans aucun doute, Kevin compte parmi les plus grands milieux de l'histoire de la Premier League." a-t-il insisté. "Il a joué un rôle clé dans chacun de nos trophées. Ses buts, ses passes, mais surtout sa vision du jeu le rendent absolument unique."

Le technicien catalan a évoqué avec tendresse l'homme derrière le joueur : "C'est la même émotion qu'au départ de Vincent Kompany ou David Silva". Un lien indéfectible selon lui : "Les portes de City resteront toujours ouvertes pour Kevin".

Interrogé sur le timing de ce départ, Guardiola a fait preuve de respect : "L'essentiel est qu'il se sente bien physiquement. Sa décision est prise, et je lui souhaite le meilleur, ainsi qu'à sa famille."

Les supporters auront encore l'occasion de saluer leur idole : "Nous avons dix matches ensemble. J'espère qu'il recevra toute l'affection qu'il mérite" a déclaré Guardiola, visiblement ému.

Entre mélancolie et optimisme, le manager a conclu : "C'est un jour triste, mais aussi joyeux". Si ce départ marque la fin d'un chapitre glorieux pour City, il ouvre aussi de nouvelles perspectives pour le maestro belge. Reste une question en suspens : De Bruyne participera-t-il à la Coupe du Monde des clubs ? "C'est une bonne question... Nous verrons cela en fonction de sa situation contractuelle." a précisé Guardiola, laissant planer le doute sur les dernières performances du magicien sous les couleurs Skyblues.

