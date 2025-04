Le pari tactique de Besnik Hasi : "Genk nous conviendra mieux que le jeu physique de Bruges"

Anderlecht se prépare à un défi de taille face au leader Genk au Lotto Park ce dimanche. Besnik Hasi reste optimiste et attend une réaction positive de ses joueurs après la défaite contre le Club de Bruges.

Le RSC Anderlecht se prépare à accueillir le leader du championnat, le KRC Genk, ce week-end au Lotto Park et Besnik Hasi n’a pas oublié les critiques après la défaite contre le Club de Bruges. "C’était facile d’être négatif après ce match, j’aurais pu éliminer n’importe qui. Nous n’avons pas montré les qualités que nous avons.", relayé par Het Laatste Nieuws.

Face au leader Genk, Hasi reconnaît le point fort de son adversaire. "Sur le plan footballistique, je pense que le Racing Genk est encore meilleur que le Club de Bruges." Il pointe notamment une armada offensive redoutable : "Avec Karetskas, Steuckers et Tolu, ils ont plus d’options et des schémas de jeu clairs."

Pourtant, le technicien voit dans ce choc une opportunité. "Je pense que Genk nous conviendra mieux que le jeu physique de Bruges." Une confidence révélatrice de sa stratégie : privilégier le duel tactique plutôt que l’affrontement musculaire. "Nous devrions être capables de réagir face à nos adversaires" insiste-t-il.

La semaine écoulée a permis un travail ciblé. "Nous avons eu plus de temps pour mettre l’accent sur certains aspects." Hasi compte bien transformer cette préparation en atout décisif. "J’espère voir cette progression." lance-t-il.

Le choc s’annonce crucial et l’équipe d'Hasi devra prouver qu'elle peut rivaliser avec les meilleurs, tout en montrant les qualités dont elle dispose.