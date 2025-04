Eden Hazard nommé ambassadeur d'un nouveau trophée en Ligue 1

La Ligue 1 sacre le dribble avec un trophée inédit. Eden Hazard, maître en la matière, en devient l'ambassadeur légendaire.

La Ligue 1 McDonald’s franchit un cap en célébrant l’une des expressions les plus pures du football : le dribble. Avec la création du trophée Meilleur Dribbleur, le championnat français ne se contente pas de compiler des chiffres, mais sublime une philosophie.

Cette récompense honore l’instinct, la fantaisie et cette étincelle qui transforme un match en spectacle. Un clin d’œil aux terrains de bitume où tout a commencé pour la plupart.

Qui pouvait mieux incarner cet esprit qu’Eden Hazard ? L’ancien Diable Rouge dont les slaloms ont enflammé la Ligue 1 avant de conquérir l’Europe, devient l'ambassadeur de ce prix. Son nom est synonyme de dribbles dévastateurs, de ces accélérations foudroyantes qui réduisaient les défenses à l’impuissance.

🆕 💫 Meilleur Dribbleur : un trophée qui incarne toute une culture. Celle d'un foot où l'on est libre d'exprimer sa créativité et sa personnalité ✨



RDV prochainement pour élire LE meilleur dribbleur de Ligue1 McDonald's 🇫🇷🏆 !

Bien plus qu’un ambassadeur, Hazard est une légende vivante dont la trace influence encore la manière de jouer. Le lien entre le Belge et ce trophée est bien plus qu’un coup marketing : c’est une évidence.

Son empreinte est même gravée dans le design du logo, où chaque courbe semble s’inspirer de ses foulées bondissantes. Cette distinction, en portant son aura rappelle que le football reste un jeu avant d’être une science.