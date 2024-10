Bruno Venanzi de retour au Standard un jour ? Le Liégeois sort du silence

Peu présent dans les médias ces derniers temps, l'ancien président du Standard, Bruno Venanzi, a évoqué son ancien club.

Ce mercredi, Bruno Venanzi a parlé du Standard de Liège et a été questionné sur un potentiel retour au sein du club.

L'ancien président liégeois a expliqué que ce n'était plus dans ses ambitions : "Non, ce n'est plus mon objectif personnel, j'ai maintenant d'autres ambitions, celles de conseiller de jeunes entrepreneurs."

"Je m'occupe également, avec d'autres personnes, d'un projet social qui s'appelle le Panier Solidaire. Nous sommes chargés de récolter des vivres dans les supermarchés pour les distribuer aux associations de terrain, et ce sont des projets qui, je pense, me conviennent mieux," explique Venanzi au micro de Bel RTL.

Toujours derrière l'équipe

"Je préfère rester un supporter, le supporter que j'ai toujours été. Aujourd'hui, je suis tout à fait sûr de ma réponse."

Il est ensuite revenu sur l'importance de trouver un nouveau repreneur : "Le plus important, c'est que le Standard trouve rapidement un repreneur, quel qu'il soit, avec des reins solides, et qu'il puisse conserver l'ADN du club. Aujourd'hui, les seuls garants de cet ADN, ce sont les supporters," conclut le natif de Liège.