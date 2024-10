Des surprises, un Diable qui a fêté sa première et seule titularisation : tout a changé depuis la dernière victoire de la Belgique contre l'Italie

La Belgique n'a plus battu l'Italie depuis trois confrontations. En 2015, lors de la dernière victoire des Diables, on ne retrouvait, sur la feuille de match, aucun joueur de la sélection actuelle.

La Belgique n'a plus battu l'Italie depuis neuf ans... et ce n'était pas en match officiel. Le 13 novembre 2015, au stade Roi Baudouin, les Diables s'imposaient pour la dernière fois face à la Squadra Azzurra, en amical.

Sur la feuille de match (c'est une assez grosse surprise), on ne retrouve, côté belge... aucun joueur de la sélection actuelle. Romelu Lukaku et Kevin De Bruyne avaient joué la rencontre, mais sont aujourd'hui blessés, tandis que Yannick Carrasco et Michy Batshuayi ne sont plus repris.

La défense alignée par Marc Wilmots, devant Simon Mignolet, en l'absence de Thibaut Courtois, est entièrement de l'ancienne génération. Jan Vertonghen, premier buteur belge de la partie, aligné en qualité de latéral gauche, puis Nicolas Lombaerts, Toby Alderweireld et... Luis Pedro Cavanda, qui connaissait la première et seule titularisation de sa carrière en équipe nationale.

Tout a changé en neuf ans, en Italie et en Belgique

Devant eux, le trio composé d'Axel Witsel, Radja Nainggolan et Kevin De Bruyne avait fait particulièrement mal aux Italiens. Les ailiers, Eden Hazard et Yannick Carrasco (à droite, donc) aussi. En pointe, Romelu Lukaku n'avait pas marqué, mais bien son remplaçant, Michy Batshuayi, qui avait succédé à Kevin De Bruyne au marquoir en inscrivant le troisième but des Belges.

Sur le banc, on retrouvait le Christian Benteke de Liverpool, le Steven Defour d'Anderlecht, Mousa Dembele, Jason, Denayer, Laurent Depoitre, Guillaume Gillet, Sven Kums, Thomas Meunier, absent ce jeudi, tout comme Matz Sels, qui a quitté le camp en début de semaine, mais aussi Kevin Mirallas et Thomas Vermaelen.

En Italie, on retrouve aussi tous des joueurs qui ne font plus partie de la sélection. Gianluigi Buffon, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Claudio Marchisio, Mattia De Sciglio, Stefano Okaka (ex-Anderlecht) ou encore Eder, l'homonyme du buteur victorieux pour le Portugal en finale de l'Euro 2016.

En trois confrontations, la Belgique n'a, depuis, plus battu l'Italie (0-2 à l'Euro 2016, 1-2 à l'Euro 2021, 2-1 lors de la Ligue des Nations 2021, quelques mois plus tard).

