🎥 Un buteur de JPL au sommet de sa forme avec son équipe nationale

Pendant que la Ligue des Nations bat son plein en Europe, les autres continents sont également en pleine activité internationale. C'est le cas de l'Asie où se jouent les qualifications pour le prochain Mondial.

Les Guerriers Taeguk se déplaçaient hier en Jordanie à l'occasion de la troisième journée, où ils ont prolongé leur sans faute avec un troisième match sans défaite.

Les deux buts de la victoire ont été inscrits à chaque période : Lee Jae-Sung (38e) ouvrait le score avant la pause, puis le Limbourgeois Oh Hyeon-Gyu (68e) tuait tout suspense après être monté au jeu en cours de match.

Très en forme et inspiré, le buteur de Genk s'est offert une nouvelle réalisation, ponctuant un bel effort individuel d'une finition nette et précise.

La Corée du Sud est bien lancée dans ce groupe avant d'accueiller l'Irak, co-leader, dans quatre jours. Les deux premiers de chaque groupe se qualifie directement pour le Mondial. Les troisième et quatrième classés joueront les barrages.

Oh Hyeon-Gyu with the silky moves 🔥 🇰🇷#AsianQualifiers | #JORvKOR pic.twitter.com/dRBlbpESIA