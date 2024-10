Tedesco de plus en plus menacé ? Le sélectionneur ne doit pas se voiler la face...

Le sélectionneur national peut considérer la Ligue des Nations comme un simple match amical autant qu'il le souhaite, mais il doit tout de même rester vigilant. Une relégation est une menace, même si les Diables Rouges ont encore tout en main...pour l'instant.

La Belgique risque de descendre du groupe A de la Ligue des Nations si elle perd également contre la France lundi. Ensuite, il restera des matches contre l'Italie à domicile et Israël à Budapest.

Mais si la France bat également les Diables Rouges à domicile maintenant, elle atteindra 9 points. Si l'Italie gagne à domicile contre Israël, elle atteindra 10 points. La Belgique serait alors à 4 points et avec encore deux matchs à jouer, la troisième place serait à peine évitable.

Le tournoi, instauré il y a des années pour remplacer les matchs amicaux, offre la possibilité d'affronter des grandes nations, mais il semble maintenant que les Diables Rouges risquent de manquer cette opportunité.

Domenico Tedesco semble sous-estimer l'importance de ces matchs en expérimentant avec de nouveaux joueurs au lieu de mettre en place son meilleur onze de départ. Ou en testant de nouveaux systèmes qui comportent un risque assez important, comme nous l'avons vu contre l'Italie.

Ces dernières années, les Diables Rouges se sont souvent plaints du manque de grands matchs de préparation avant les grands tournois. Maintenant qu'ils ont l'opportunité de se mesurer à des pays comme la France et l'Italie, l'accent devrait être mis sur la réalisation des meilleures performances.

Les absences de De Bruyne et Lukaku, un gros manquement

Pourtant, Tedesco choisit de convoquer de jeunes joueurs comme Ngonge et Fofana, qui n'ont pas encore beaucoup prouvé. Les critiques sont sévères pour un entraîneur qui était déjà sous pression après un Euro raté. Ne pas pouvoir faire appel à De Bruyne et Lukaku est un gros problème.

Le match nul contre l'Italie place la Belgique (et Tedesco) dans une position délicate. Pour éviter la relégation, les Diables Rouges doivent absolument battre la France. S'ils terminent troisièmes de leur groupe, ils devront jouer des matchs de barrage, ce qui accroît le risque de descendre dans le groupe B de la Ligue des Nations.

Cela signifierait que les Diables devraient à nouveau affronter des adversaires plus faibles, ce qui n'est pas nécessairement la meilleure préparation pour les tournois à venir. La valeur sportive de la Ligue des Nations est largement sous-estimée. La fédération belge de football doit être consciente des conséquences de la relégation potentielle, d'autant plus que la pression sur le nouveau directeur technique augmente.

Le risque que la Belgique commence une fois de plus les grands tournois sous-préparée en raison du manque d'adversaires forts est réel s'ils ne battent pas l'Italie et la France. L'indifférence de la plupart des supporters n'est pas non plus un bon signe. Si le sélectionneur national ne prend pas la Ligue des Nations au sérieux...

Tedesco est donc confronté à un choix crucial : continue-t-il à expérimenter avec de jeunes joueurs, ou aligne-t-il son meilleur onze pour assurer le maintien de la Belgique dans la première division de la Ligue des Nations ? La réponse à cette question déterminera non seulement son propre avenir, mais aussi celui du football belge à long terme.