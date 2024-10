Trajectoire surprenante hors des terrains pour un joueur de JPL

Le joueur de Malines est un touche-à-tout et fait également de la politique. Il pourrait être élu ce week-end dans sa commune de Maldegem.

Nikola Storm est quatorzième sur la liste du parti Ons Dorp dans la commune de Maldegem. Avec ce parti, il a des ambitions politiques au sein de la municipalité. L'ailier du FC Malines souhaite s'impliquer dans la politique et tenter de faire la différence dans sa commune en tant que footballeur.

"Je ne dois pas me montrer timide sur le sujet. C'est un avantage que beaucoup de gens me connaissent à Maldegem, mais je suis curieux de voir comment cela va se traduire au niveau des votes", a déclaré le joueur dans une interview accordée à Het Nieuwsblad.

Au conseil municipal ?

"Il y a quelques semaines, je me promenais sur le marché et les gens me parlaient de politique. Soudain, on m'a abordé différemment et on n'a plus parlé du footballeur Nikola Storm. Cela a fait du bien parfois de pouvoir discuter d'autre chose. Je reçois beaucoup de réactions positives", poursuit Storm.

Nikola Storm en saura plus la semaine prochaine sur son avenir en politique. Sa campagne pourrait aboutir à un siège au conseil municipal de sa commune, ce que vise ce dernier afin de pouvoir être plus actif.

Du haut de ses 30 ans, nul doute que Storm commence à tâter le terrain pour l'après football avec cette aventure politique. Côté pelouse, le KaVé pointe à la huitième place de JPL et accueillera Courtrai après la trêve internationale, puis ira à Dender.