🎥 Toujours à la recherche d'une place de titulaire en Pro League, il continue de régaler sur la scène internationale

Casper Terho a encore marqué avec les espoirs finlandais. Réussira-t-il pareil exploit avec l'Union ?

Avec la mise à l'écart de Loïc Lapoussin et la grave blessure d'Henok Teklab, il semblait y avoir quelque chose à faire pour Casper Terho sur le flanc gauche de l'Union Saint-Gilloise.

Le Finlandais a ainsi été titularisé à trois reprises en ce début (dont des matchs contre Anderlecht et le Standard). Mais lors des dernières rencontres, c'est le nouveau venu Ousseynou Niang qui a eu la préséance.

Terho devra donc à nouveau cravacher pour s'imposer dans la durée au Parc Duden, lui qui intégrait l'équipe à l'occasion des tournantes d'Alexander Blessin la saison passée.

Tête de gondole des espoirs finlandais

Pourtant, à chaque trêve internationale, le garçon revient gonflé à bloc à Bruxelles. Il a en effet encore marqué avec les U21 finlandais et reste sur 2 buts et 4 assists à l'occasion des quatre dernières rencontres. Appelé avec l'équipe A en juin, il est ainsi décisif à chaque rencontre avec les espoirs depuis le mois de mars.

Son but face aux U21 suisses vaut le détour et a permis aux jeunes Finlandais de prendre l'avantage à 20 minutes de la fin. Malheureusement pour lui, les locaux ont recollé dans le temps additionnel. Avec 17 points, la Finlande reste toutefois encore en course pour l'Euro Espoirs, elle talonne les U21 suisses et anglais.