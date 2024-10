Le plan est très clair contre la France : Tedesco et Wout Faes sont sur la même longueur d'ondes

Les Diables Rouges peuvent-ils enfin venir à bout de la France ? Il le faudra, pour garder des chances dans cette Ligue des Nations.

Domenico Tedesco n'est pas du genre à baisser les bras : le top 2 de la Ligue des Nations semble désormais difficile à aller chercher, mais le sélectionneur continue d'y croire. "Je préfère toujours voir le verre à moitié plein. Une victoire en Italie, cela aurait été la première depuis très longtemps, et même y prendre un point n'était plus arrivé depuis un certain temps", rappelle le sélectionneur ce dimanche depuis Tubize.

"Je crois toujours que nous pouvons finir deuxièmes de ce groupe, oui. Gagner demain serait fantastique, nous aurions 7 points et pourrions dépasser la France. Mais il y a aussi d'autres scénarios même si nous faisons match nul. C'est aussi possible de faire 6/6 en novembre ; la France et l'Italie s'affrontent, nous dépasserions alors l'un des deux", estime Tedesco.

Une seule chose est sûre : pour obtenir un résultat, il faudra saisir ses opportunités, ce que la Belgique n'avait pas su faire à Lyon. "Il faudra oser, comme dans les 30 premières minutes là-bas, et mettre à profit ces périodes durant lesquelles nous avons l'avantage", reconnaît Domenico Tedesco. "Nous avons eu 3-4 occasions claires : il faut en mettre au moins une et mener 1-0 plutôt que de se retrouver menés. Dans un stade plein, cela peut être décisif".

Wout Faes, qui a succédé à son sélectionnneur devant la presse, disait la même chose : "Il faut savoir jouer à un bon niveau durant plus longtemps. À Lyon, nous avons très bien joué pendant 30 minutes, sans marquer... Un but aurait totalement changé les choses, car devoir courir derrière le score est très compliqué".

À charge désormais aux Diables d'enfin transformer l'essai et de prendre leur adversaire à la gorge ce lundi, pour éviter une nouvelle déception face à une France qu'ils connaissent décidément très bien. "Ca reste un match spécial que tout le vestiaire veut gagner", affirme d'ailleurs Faes à ce sujet.