Philippe Albert donne un conseil clair à Tedesco : "Ce choix-là, c'était de la rigolade..."

La Belgique joue ce lundi face à la France en Ligue des Nations. Les Belges sortent d'un match nul (2-2) face à l'Italie.

Beaucoup de critiques ont été émises concernant le système de jeu mis en place par Domenico Tedesco lors du match face à l'Italie de ce jeudi.

L'ancien Diable Rouge Philippe Albert, consultant pour la RTBF, a donné plusieurs clés afin que la rencontre face à la France ne découle pas (plus) sur une défaite.

"Les Italiens se sont sortis relativement bien de notre pressing alors qu'ils ont moins de qualités que les Français. Il faut donc arrêter avec ce pressing haut et jouer un peu plus intelligemment. Ne revenons toutefois pas à ce qu'on a tenté tactiquement contre la France à l'Euro. Ce choix-là, c'était de la rigolade. Le football doit rester un sport simple."

"A l'Euro, ça passait ou ça cassait. Ici, Domenico Tedesco prend un peu la Ligue des Nations par dessus la jambe. Pourquoi pas risquer quelque chose de spectaculaire puisque le résultat n'a plus aucune importance. La France est un adversaire qui ne nous convient pas depuis plus de quarante ans en compétition officielle."

"On peut l'emporter contre n'importe quel adversaire. Mais, à l'heure actuelle, on peut aussi être battu par des équipes moins fortes et qui, avant, ne donnaient aucune difficulté aux Diables", a continué Albert, qui préconise un retour à un 4-3-3 face à la France.