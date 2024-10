Domenico Tedesco se défend : "Si on ne fait pas d'expérimentations maintenant, on ne le fera jamais..."

La Belgique affronte la France ce lundi soir. Un sacré test pour les Diables Rouges, qui se doivent d'accrocher un résultat.

Actuel 3e de son groupe de Ligue des Nations, la Belgique est sous pression avant de jouer face à la France ce lundi au stade Roi Baudouin.

Les Belges et leur sélectionneur Domenico Tedesco veulent toujours croire à un résultat face aux Bleus, mais aussi à la 2e place de leur groupe.

"On devra faire preuve de courage et absolument profiter des situations avantageuses, donc faire preuve d’efficacité et essayer de mener au score ! Si on a trois ou quatre occasions en première période, il faudra marquer", a déclaré Tedesco en conférence de presse.

"On aura besoin d’un peu de tout naturellement car c’est une très belle équipe qui se présente face à nous. Je crois toujours à la deuxième place du groupe."

Le sélectionneur s'est ensuite expliqué sur certains choix. Tentera-t-il encore des choses inattendues ce lundi soir ? "Je reste d’avis qu’on doit tenter des expérimentations. Si je ne le fais pas maintenant, je ne le ferais jamais. Ca nous permettra d’être prêt en mars. On sera au rendez-vous quand les qualifications commenceront", a-t-il répondu.