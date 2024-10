L'Equipe de France en avion jusqu'à Bruxelles : le train n'est pas encore devenu une option pour les Bleus

L'Equipe de France vient en voisin jusque Bruxelles, mais s'est pourtant déplacée en avion. Étonnant ?

Cela peut paraître étonnant que les Bleus se soient rendus à Bruxelles en avion, plutôt qu'en TGV alors que le trajet prend 1h30. En effet, en octobre 2023, rappelle L'Equipe, la Fédération Française de Football et son président Philippe Diallo avaient assuré que l'objectif était de "systématiser les déplacements en train".

Ainsi, en juin dernier, pour se rendre à Metz où les Bleus disputaient un match amical, le déplacement s'était effectué en train. Problème : l'expérience n'avait pas été convaincante. Le sélectionneur Didier Deschamps n'avait pas été satisfait de ce voyage. Une partie du staff avait dû voyager en seconde classe, et les horaires avaient dû être aménagés.

En septembre, jusqu'à Lyon, la France avait pris l'avion malgré les 2h de train à peine. Cette fois, il y en avait donc encore moins, mais les trains proposés étaient trop matinaux, précise L'Equipe.

Cependant, la FFF a assuré au média que l'objectif restait de rendre les trajets des Bleus plus écologiques et donc de prioriser le train si possible.

Durant l'Euro 2024, on se rappelle que les Diables Rouges avaient pris le train pour se rendre à Cologne, pour leur seconde rencontre de poules. Un trajet qui avait été compliqué par un retard et qui avait nécessité énormément de travail en amont.