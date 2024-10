Titulaire ce lundi, Timothy Castagne espère briser le signe indien face à la France : "La recette pour les battre ?"

La Belgique joue ce lundi soir face à la France en Ligue des Nations. Les Diables Rouges vont tenter de briser une série de défaites face au Bleus.

Malgré la prestation très encourageant de Maxim De Cuyper face à l'Italie jeudi dernier, Domenico Tedesco a décidé de titulariser Timothy Castagne ce lundi face à la France.

Le latéral droit de Fulham sera un gagne d'expérience pour cette rencontre...et espère bien battre la France. "On ressent encore plus de motivation. On a envie de stopper cette série et de gagner les trois points", a déclaré Castagne en avant-match au micro de RTL Sports.

La France enchaine en effet les victoires face à nos Diables Rouges, que ce soit lors de la Coupe du monde 2018; la Ligue des Nations 2021, l'Euro 2024 ou il y a un mois.

"La recette pour battre la France ? Ce n'est pas facile. Ils ont beaucoup de qualités, beaucoup de grands joueurs. On va essayer de trouver ce qui marche (contre eux)", a répondu Castagne.

"On avait pas mal fait à l'Euro, on avait bien commencé à Lyon (à l'aller), mais pas assez. On sait ce qui peut marcher, on va essayer de tout rassembler aujourd'hui."