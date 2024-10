Un bon coaching de Tedesco face à la France ? : "Je trouve dur de ne rien créditer à Tedesco"

Après la défaite des Diables, deux journalistes et un consultant ont donné leur avis sur la prestation de la Belgique, qui a perdu sur le score de 1-2. Une bonne prestation globale tout de même ?

Dans l'émission Complètement Foot de la RTBF, Clément Tainmont, Guillaume Gautier et Pieter-Jan Calcoen sont revenus sur la défaite des Diables Rouges face à la France (1-2).

"C’est probablement le meilleur match des Diables sous Domenico Tedesco, en tout cas c’est assurément le meilleur des trois derniers matchs contre la France. Les Diables se sont procuré 2,59 xG d’expected goals. La dernière fois que la France a concédé autant d’occasions, c’était en finale de Coupe du monde face à l’Argentine, et le match avait duré 120 minutes. Je peux comprendre la frustration des supporters, mais aurait-on eu le même discours si Openda avait marqué à la dernière seconde ?" explique Guillaume Gautier, journaliste au Vif.

Beaucoup expriment que la Belgique a tout de même bien joué ce lundi comparé aux autres matchs récents. Clément Tainmont, ancien joueur de Charleroi, est également de cet avis : "Sur l’histoire récente, c’est le meilleur match depuis longtemps. Tedesco avait mis en place un système classique, avec des principes clairs et simples, et une opposition bien étudiée, sans mettre en difficulté les joueurs. La Belgique a été cohérente, mais le match de ce soir ne me fera pas changer d’avis : Domenico Tedesco n’est pas encore fait pour être sélectionneur, il n’a pas encore l’expérience suffisante en club."

Je trouve dur de ne rien créditer à Tedesco dans la performance du jour"

"On a vu un bon match. Je n’avais pas vu ça depuis le premier match de Tedesco contre l’Allemagne. Mais c’est surtout la preuve par l’absurde qu’on a perdu énormément de temps avec Tedesco. Car on a vu ce soir qu’avec un plan de jeu simple, la Belgique peut faire mal à n’importe qui collectivement. On n’a rien appris avec ses expériences tactiques," raconte Pieter-Jan Calcoen, journaliste au Nieuwsblad.

Guillaume Gautier trouve non justifié de critiquer surtout Tedesco après ce match. La défense fébrile y est pour quelque chose selon lui : "Je trouve dur de ne rien créditer à Tedesco dans la performance du jour, alors qu’on lui a donné tous les torts, de manière justifiée, sur les derniers matchs. Tedesco essaie trop de choses, mais c’est difficile pour lui de trouver un équilibre pour se créer des occasions sans se découvrir. Aujourd’hui, la Belgique y est parvenue. Le problème est que la moindre occasion moyenne se paie cash car la Belgique manque de qualité défensivement."