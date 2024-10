Même l'une des plus grandes légendes du club s'y met : "Vincent Kompany est un cadeau du ciel pour le Bayern"

Les louanges continuent de pleuvoir sur Vincent Kompany, au Bayern. Véritable légende du club, même Uli Hoeness s'y met, et ne fait pas dans la dentelle.

Alors qu'il n'est arrivé qu'il y a quelques mois et qu'il vient seulement de connaitre ses premières grandes échéances, Vincent Kompany fait le bonheur de tout le monde, au Bayern Munich.

Interrogé par le Kicker, média sportif de référence en Allemagne, le président d'honneur du club, ancien président exécutif et international allemand, Uli Hoeness, a véritablement encensé Vince the Prince.

Kompany est un cadeau du ciel pour le Bayern"

"Je ne veux pas m'avancer trop vite, car je sais que nous ne sommes encore qu'en octobre, mais je pense que Vincent Kompany est un véritable cadeau du ciel pour nous. Il a l'expérience du plus haut niveau et considère le football comme un travail. Les joueurs s'entrainent jusqu'à ce qu'ils soient fatigués. Kompany fait attention à ce que chaque joueur devienne meilleur."

Vincent Kompany continue de convaincre, au Bayern Munich

La récent 2/9 du Bayern, en comptant la défaite à Aston Villa en Ligue des Champions, n'inquiète donc personne. À l'Allianz Arena, on en est même persuadé : Vincent Kompany est l'homme qui va ramener le succès au Rekordmeister.

"Je ne peux dire que des bonnes choses. Nous menons la Bundesliga en ayant joué la majorité de nos matchs en déplacement et contre Francfort, même si on encaisse le but égalisateur, ce n'était pas sa faute. La première chose que je me suis dit en quittant le stade, c'est "wow !" Je n'avais plus pris autant de plaisir à aller au stade depuis bien longtemps."