Top 2 en Ligue des Nations et accession aux quarts de finale, éliminatoires de la Coupe du Monde : quels sont les différents scénarios possibles pour les Diables ?

Après quatre journées de compétitions, les Diables ne sont pas en bonne position pour terminer dans le top 2 de leur groupe, en Ligue des Nations. Qualifiée ou pas, qu'est-ce que ça changera pour la Belgique ?

Jusqu'à récemment, seuls les vainqueurs de groupe allaient au tour suivant, en Ligue des Nations. Mais depuis le début de cette édition, les choses ont changé. Les deuxièmes seront également qualifiés pour le final 8, alors que les troisièmes joueront un barrage.

Si les Diables terminent à l'une des deux premières places de leur groupe, ils seront donc qualifiés pour les quarts de finale de cette Ligue des Nations, et auront une chance de rejoindre la phase finale. Un scénario qui permettrait à la Belgique de n'avoir que trois adversaires dans son groupe de qualification à la prochaine Coupe du Monde.

La Coupe du Monde 2026 comme objectif ultime ?

Se classer troisième du groupe de Ligue des Nations signifierait disputer un barrage contre un deuxième de la Ligue B (ce qui pourrait concerner... l'Angleterre). Dans ce cas, les Belges seraient assurés de se retrouver dans un groupe de cinq équipes pour les qualifications à la Coupe du Monde. Terminer quatrième en Ligue des Nations signifierait la relégation automatique en Ligue B.

Après quatre journées, les Diables sont troisièmes de leur groupe avec quatre points, derrière l'Italie (10) et la France (9), mais devant Israël (0). En novembre, la Belgique terminera sa campagne avec la réception de l'Italie et un dernier déplacement en Hongrie pour défier Israël.

Éviter les barrages à tout prix, mais comment ?

Outre le fait de jouer moins de matchs de qualification, il y a d'autres avantages à atteindre le final 8 de la Ligue des Nations. La phase finale peut rapporter des millions aux quatre finalistes, et l'Union belge de football n'est pas très aisée financièrement.

De plus, la Ligue des Nations reste également un filet de sécurité en vue de la Coupe du Monde 2026. Pour cette Coupe du Monde, pas moins de seize pays européens se qualifieront pour la phase finale avec 48 équipes. Il s'agira des douze vainqueurs de groupe de qualification, auxquels s'ajouteront les quatre vainqueurs des barrages.

Le top 2 plus important que jamais

Les douze deuxièmes de différents groupes rejoindront donc les barrages, accompagnés des pays qui n'y sont pas parvenus à le faire, mais qui ont bien performé en Ligue des Nations.

Quatre des seize pays alignés en barrages se qualifieront pour la Coupe du Monde. Une qualification qui, dans ce format, ne devrait jamais échapper à la Belgique. Mais sait-on jamais...

Garder le plus haut rang possible

Concernant le tirage au sort, il est important de terminer le plus haut possible et de rester dans le top 12 européen. De cette manière, la Belgique serait tête de série des qualifications à la Coupe du Monde et éviterait les cadors.

Actuellement, l'Italie, la France, l'Allemagne, les Pays-Bas, le Danemark, l'Espagne, le Portugal et la Croatie joueraient les quarts de finale de la Ligue des Nations en mars. Les quatre gagnants participeront ensuite à la Finale à Quatre en juin.

Le calendrier est déjà clair

Pour les Belges, il s'agira donc, en cas de troisième place, d'un match de barrage contre la Géorgie, l'Angleterre, l'Autriche ou le Pays de Galles - même s'il peut encore y avoir beaucoup de changements dans ces groupes. Les barrages et les quarts de finale sont prévus pour mars 2025.

Le Final 4 aura lieu en juin, suivi des premiers matchs de qualifications pour la Coupe du Monde pour les groupes de cinq équipes. Les autres nations pourraient devoir attendre jusqu'en septembre pour disputer six matchs de qualification au lieu de huit.

Est-ce toujours mathématiquement possible ?

Pour que les Diables Rouges atteignent la deuxième place de leur groupe, ils doivent d'abord battre l'Italie et Israël. L'Italie doit également perdre contre la France. Les deux équipes se retrouveraient alors à égalité de points (10 chacun) et la confrontation directe (4 points pour la Belgique, 1 pour l'Italie) serait décisive.

Une défaite de la France contre Israël et l'Italie, sans marquer de points, pourrait aussi être une option, mais elle semble moins probable. Si Israël bat la Belgique, il faudra aussi regarder vers le bas avec inquiétude.