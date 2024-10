Anderlecht a réalisé un gros coup en le conservant, mais "il devrait marquer dix buts par saison"

Selon Johan Walem, c'est une bonne chose que Mario Stroeykens n'ait pas quitté Anderlecht lors du dernier mercato estival. Cependant, le Diablotin est capable de réaliser d'encore meilleures prestations.

Cet été, Mario Stroeykens était convoité par l'Ajax, mais le prix demandé d'au moins quinze millions d'euros a fait reculer les Néerlandais. "C'est un choix cohérent de toutes les parties", a déclaré le nouveau directeur technique de l'ACFF, Johan Walem, dans un entretien avec nos confrères de la Dernière Heure.

L'ancien professionnel et entraîneur de l'équipe nationale U21 souligne que Yari Verschaeren n'est pas encore à son meilleur niveau et que Thorgan Hazard est toujours en rééducation. Stroeykens reste ainsi le seul joueur comparable au sein du noyau actuel. "Il est le seul avec ce profil disponible ", poursuit Walem.

Mario Stroeykens doit encore s'améliorer sur le plan statistique

L'ex-Diable Rouge décrit Stroeykens comme un jeune joueur intelligent, qui a fait preuve de patience dans son développement au sein de l'équipe première. "David Hubert lui a donné pour instruction de jouer de manière plus offensive, ce qui lui donne plus de confiance sur le terrain", explique Walem.

Selon lui, le jeune joueur d'Anderlecht bénéficie de la confiance de l'entraîneur et se voit confier des responsabilités. "Sa technique et sa condition physique sont des atouts importants", confirme-t-il. "Il n'hésite pas à s'investir collectivement."

Johan Walem conclut que Stroeykens, avec son bon sens du jeu et sa capacité à prendre souvent les bonnes décisions, est un ajout important pour Anderlecht. "Il a également une bonne frappe, qu'il doit exploiter davantage", ajoute Walem. "Il doit marquer entre six et dix buts chaque saison."