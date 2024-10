Grande nouvelle pour Zinho Vanheusden

Le KV Malines compte beaucoup de joueurs blessés dans ses rangs et Besnik Hasi fait face à un vrai casse-tête. Mais une bonne nouvelle vient d'arriver !

Le KV Malines compte beaucoup de blessés cette saison, qui compliquent la tâche de Besnik Hasi. Les Sang & Or sont pourtant 8e au classement et ont réussi quelques très jolis coups cette saison, mais il reste difficile d'enchaîner.

Van Den Eynden doit encore récupérer pendant un mois, tandis que Van Cleemput et Konaté étaient également absents récemment. Et puis, il y a bien sûr le cas Zinho Vanheusden, qui est blessé depuis un certain temps et qui restera très probablement encore un petit moment indisponible.

Recemment, cependant, Besnik Hasi avait dit que l'ancien du Standard commencerait un programme individuel léger cette semaine. Et maintenant, le KV Malines a également communiqué une bonne nouvelle.

"Le chemin vers la guérison", écrit le Kavé, publiant une photo de Zinho Vanheusden pratiquant des exercices individuels.

Il ne sera bien sûr pas prêt à jouer immédiatement, mais c'est tout de même une excellente nouvelle pour le reste de la saison de Malines... et pour Vanheusden lui-même, qui a vécu des années très difficiles.